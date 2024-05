Los Irreverentes: Mauricio debió quedarse en el debate

Mauricio Fernández, abanderado del PAN, se salió en pleno debate de los candidatos a la alcaldía de San Pedro y las redes sociales ardieron en chismes y polémicas.

¿Tuvo la culpa el tío Mau de salirse del debate cuando lo acusó Lorenia Canavati de crear un grupo rudo? En parte sí.

Un debate es una confrontación de propuestas, pegas y te pegan, la democracia no se trata de hablarse bonito y Lorenia estaba en pleno derecho de dar su opinión contra su rival, entonces ella no tuvo la culpa.

Más bien podemos culpar al formato del debate. Una cosa es debatir y otra muy diferente es poner a los candidatos a hablar entre ellos como si fuera un feed de Instagram. Eso no es un debate, si no hay réplica y contrarréplica.

El tío Mau debió quedarse, hacer frente, responder, además luego se quedan en los debates candidatos que no saben ni siquiera articular dos frases seguidas, candidatos que no nos representan, y más bien representan al analfabetismo funcional.

No estuvo bien Mauricio que te salieras del debate, tampoco estuvo bien que estuviera debatiendo gente ignorante, y a esos que quieren gobernarnos y no saben ni leer bien una simple hoja en público, no esperemos que se salgan ellos del debate, hay que sacarlos nosotros mismos y no votarlos.

