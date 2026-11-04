Los héroes silenciosos que mantienen vivas las tumbas

Entre quitar maleza, retirar polvo, lavar lápidas y acomodar flores, su labor permite que los espacios donde descansan los seres queridos permanezcan limpios

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Mientras cientos de familias recorren los pasillos de los panteones para recordar a sus seres queridos, otros llegan con escobas, cubetas, cepillos y herramientas de trabajo.

Son los limpiadores de tumbas, hombres que, lejos de los reflectores, también forman parte de una tradición que se niega a desaparecer.

Desde temprana hora, estos trabajadores ofrecieron sus servicios a quienes acudieron a los camposantos durante el Día de Muertos.

Entre quitar la maleza, retirar el polvo, lavar las lápidas y acomodar las flores, su labor permite que los espacios donde descansan los seres queridos permanezcan limpios y dignos.

Uno de ellos es el señor Guadalupe, quien desde hace 20 años acude a distintos panteones para ofrecer sus servicios.

Dos décadas en las que ha sido testigo de historias, encuentros familiares y recuerdos que regresan cada noviembre, cuando las tumbas vuelven a llenarse de flores y visitas.

Para él, este trabajo representa mucho más que una forma de ganarse la vida.

Es también una manera de contribuir a que las familias puedan conservar en buenas condiciones los lugares donde descansan sus seres queridos y mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están.

Su labor, como la de muchos otros trabajadores, suele pasar inadvertida entre las visitas y los homenajes, pero resulta fundamental para preservar la imagen de los camposantos y acompañar, desde su oficio, una de las tradiciones más arraigadas de México.

Porque mientras las familias llevan flores y recuerdos, hay quienes, con sus manos y su esfuerzo, se encargan de que las tumbas estén listas para recibirlos.

Son los héroes silenciosos de los panteones, aquellos que también mantienen viva la memoria.