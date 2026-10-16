Lorenia Canavati debuta como escritora con su libro 'Las Olas'

Lorenia Canavati Von Borstel presentó su primer libro, “Las Olas”, una obra en la que comparte experiencias personales y reflexiones sobre la perseverancia, la participación ciudadana y el poder de generar cambios en la sociedad.
La presentación se realizó en el rooftop del Casino de Monterrey, ante más de 500 invitados, entre familiares, amigos y representantes de distintos sectores. El libro fue presentado por Liliana Melo de Sada, Celina Garza Rivero, Rebeca Garza Buerón y Valeria Guerra.
Canavati explicó que la obra nació de sus experiencias y aprendizajes, con la intención de que otras personas puedan encontrar inspiración en su historia.
“Precisamente eso, el tema de qué es lo que le puede llegar a la gente, qué es lo que tratas de escribir o qué tratas de proyectar y dar a entender el mensaje con tus vivencias. La verdad es que no es que trate, me puse a escribir sobre lo que yo he aprendido, sobre lo que he reflexionado”, compartió.
A través de ocho capítulos, cada uno representado como una ola, la autora invita a dejar atrás la queja y convertir las ideas en acciones para construir una sociedad más participativa.
Como mensaje final, Canavati llamó a sus lectores a reconocer el valor de su propia voz y lo que pueden aportar a los demás.
“No apague nunca su voz, que su voz es súper importante, sumamente importante, pero sobre todo su luz. ¿A qué vinimos? Tenemos que interiorizar eso, reflexionarlo, meditarlo y decir, el mundo me necesita y tengo que compartir esa luz para que entre todos podamos iluminar este país que tanto lo requiere”.