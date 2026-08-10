Lorena de la Garza teje red ciudadana para alianza PRI-PAN

Afirmó que la alianza entre partidos muestra que los acuerdos pueden ser observables en resultados, debido a que permite llevar una agenda compartida

Con el objetivo de reforzar una red de confianza, la diputada Lorena de la Garza mantuvo este fin de semana diversos encuentros con ciudadanos para promover la participación en la construcción de la alianza PRI-PAN rumbo a las elecciones del 2027.

En uno de estos eventos, De la Garza señaló que esta etapa busca integrar liderazgos cercanos a las colonias y a las familias para unir esfuerzos hacia una "visión común" para resolver los principales problemas que aquejan al municipio de Monterrey. Afirmó que la alianza entre partidos muestra que los acuerdos pueden ser observables en resultados, debido a que dicha coalición permite llevar una agenda compartida tanto en el Congreso del Estado como en el ayuntamiento.

“Hoy estamos formando redes afectivas con personas que conocen su comunidad, que tienen cercanía con las familias y que quieren participar en un proyecto que tenga visión y capacidad para resolver, porque las alianzas se fortalecen cuando la gente también se involucra”, expresó.

Lorena de la Garza también resaltó la participación de maestras y maestros, al considerar que representan liderazgos naturales con contacto permanente con familias y jóvenes, además de conocer una gran parte de las necesidades de la comunidad.

“Las maestras, los maestros abogados, emprendedores, jovenes, adultos mayores, padres de familia, médicos, empresarios, son referentes en sus comunidades, escuchan todos los días a las familias y conocen sus preocupaciones, por eso queremos que sean parte activa de esta construcción y que sus ideas también formen parte de lo que viene para Monterrey”, afirmó.

Además, explicó que estos encuentros complementan el proceso político que inició con su registro en la plataforma interna del PAN y que posteriormente continuará ante el PRI.