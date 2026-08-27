Lorena de la Garza se declara lista para la alcaldía de Monterrey

La priista respondió a quienes le han preguntado si está lista para asumir nuevos retos políticos y aseguró que su experiencia y trayectoria la respaldan

Durante la presentación de su Segundo Informe Legislativo, la diputada local Lorena de la Garza Venecia aseguró que está lista para asumir nuevos retos políticos y trabajar por el futuro de Monterrey, al destacar que lleva más de 20 años preparándose para servir.

Ante un escenario abarrotado y acompañada por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, así como por alcaldes, legisladores y liderazgos políticos, la priista afirmó que su trayectoria y experiencia respaldan su decisión.

“Sí, estoy lista para el proyecto de Monterrey, para cuidar de esta ciudad, para trabajar por esta ciudad y para soñar en grande con esta ciudad y con su gente”, expresó por su intención de la alcaldía regia rumbo al 2027.

Durante su informe, De la Garza destacó los más de 10 mil apoyos gestionados durante el último año para familias de la ciudad, así como las más de 14 mil 400 becas entregadas a lo largo de su trayectoria.

La legisladora señaló que su trabajo en territorio le ha permitido convertir las necesidades de las colonias en gestiones, programas e iniciativas, al insistir en que su forma de hacer política parte de escuchar directamente a los ciudadanos.

Entre sus principales resultados legislativos mencionó la reforma para que las alertas de búsqueda de personas desaparecidas lleguen directamente a los teléfonos celulares, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en la localización de personas.

De la Garza también recordó que obtuvo la confianza de más de 67 mil ciudadanos y que presidió el Congreso del Estado durante uno de los periodos que calificó como más complicados.

En su discurso, la diputada marcó además distancia con el Gobierno estatal y afirmó que ha defendido los recursos públicos y a las familias de Nuevo León.

ANTICIPA ALIANZA PRI-PAN

El momento político del informe llegó cuando De la Garza Venecia anticipó una eventual alianza entre el PRI y el PAN para las próximas elecciones y aseguró que, junto con Adrián de la Garza y los candidatos de ambos partidos, buscarán obtener el triunfo.

“No tengo ninguna duda de que Adrián, una servidora y todas y todos los candidatos del PRI y del PAN, en la que sigue, vamos a ganar”, sostuvo.

La legisladora afirmó que este proyecto no es una estrategia temporal, sino que se ha construido durante años mediante trabajo, experiencia y resultados.

“Esto no es una ocurrencia ni un esfuerzo de temporada, esto lleva años construyéndose con trabajo, con aprendizajes, con resultados y con la gente”, subrayó.

En el cierre de su mensaje, De la Garza Venecia refrendó su compromiso de mantener el trabajo en las colonias y regresar a las calles para atender las necesidades de los ciudadanos.

“Voy a seguir regresando, a su colonia, a su calle, a su puerta, las veces que haga falta, porque Monterrey se merece todo y por Monterrey, en este equipo, vamos por todo”, concluyó.

El mensaje fue acompañado por el lema “Nuestra Casa, Nuestro Monterrey”, con el que la diputada planteó su visión de trabajar por la capital de Nuevo León y dejó abierta su intención de participar en el próximo proyecto político de la ciudad.