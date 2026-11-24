De la Garza destacó que, más allá de quién encabece la comisión, lo importante es preservar la independencia del Poder Legislativo

La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, asumió la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI) del Congreso de Nuevo León, desde donde se comprometió a dar continuidad al trabajo institucional y fortalecer la autonomía del Poder Legislativo.

La legisladora señaló que esta nueva responsabilidad representa una oportunidad para mantener el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, dar seguimiento a los acuerdos institucionales y garantizar que el Congreso ejerza plenamente las facultades que le corresponden.

Destaca la autonomía del Poder Legislativo

De la Garza destacó que, más allá de quién encabece la comisión, lo importante es preservar la independencia del Poder Legislativo y mantener su papel como contrapeso dentro del equilibrio de poderes.

“Esta es una responsabilidad que asumo con mucho compromiso, porque más allá de quién presida esta Comisión, lo importante es que el Poder Legislativo siga siendo fuerte, independiente y respetado, y que podamos continuar construyendo acuerdos entre todas las bancadas”, expresó.

Presupuesto y rendición de cuentas, entre las prioridades

Asimismo, la también presidenta de la Comisión de Presupuesto indicó que la coordinación entre las diferentes bancadas será fundamental para avanzar en los trabajos legislativos y atender temas prioritarios para el estado.

Entre los asuntos que destacó se encuentran el análisis del presupuesto, la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

Con esta responsabilidad, Lorena de la Garza tendrá a su cargo la conducción de los trabajos de la COCRI, un órgano clave para la coordinación política y el funcionamiento interno del Congreso estatal.