Lorena de la Garza busca contender para alcaldía de Monterrey

Aclaró que su registro no representa un cambio de militancia, sino que forma parte de un proceso interno entre partidos

Lorena de la Garza formalizó su registro como aspirante a la candidatura para la alcaldía de Monterrey dentro del Partido Acción Nacional, con el objetivo de buscar la candidatura con la alianza PRI-PAN para las elecciones de 2027.

Tras reunirse con el líder nacional del PAN, Santiago Taboada, refrendó su intención por contender por la candidatura de la alianza PRI-PAN, por lo que reveló que también participará en el proceso interno del otro partido.

La diputada afirmó que su decisión por contender se debe a un proyecto que dio resultados tanto en el gobierno encabezado por Adrián de la Garza, como en la agenda legislativa del PRI y PAN en el Congreso del Estado.

“La propia ciudadanía nos pidió que permaneciéramos unidos. En Monterrey ya existe un gobierno de coalición que está dando resultados y en el Congreso hemos demostrado que también podemos construir acuerdos. Queremos darle continuidad a ese proyecto porque ha respondido a la confianza de la gente”, expresó.

Aclaró que su registro no representa un cambio de militancia, sino que forma parte de un proceso interno entre partidos.

“Mi aspiración es muy clara: quiero ser candidata a la alcaldía de Monterrey. Estoy lista para cumplir cada etapa del proceso y seguir construyendo este proyecto de la mano de la ciudadanía”, concluyó.

Además, De la Garza mencionó que dicha convocatoria también permitió la participación de ciudadanos sin afiliación, por lo que se fortalecerá un proyecto abierto a quienes buscarán construir una alternativa tanto a nivel municipal como estatal.