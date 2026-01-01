Logran regios en gym propósitos del 2025...y siguen

Samara López, con sólo 16 años de edad, pone el ejemplo. Logró bajar de peso de 63 kilos a 55 kilos y además practica lucha greco-romana

En julio pasado, entramos a un Gym para preguntar a los regios cómo iban, a mitad del año, en su propósito de ejercitarse.

Y en el fin del 2025, regresamos.

Y ¿qué cree? Lo lograron: algunos bajaron de peso, otros subieron, ganando masa muscular, y algunos más avanzan.

Samara López, con sólo 16 años de edad, pone el ejemplo.

Esto dijo hace seis meses.

"Estoy en dieta porque quiero bajar de peso y marcar, declaró.

Y lo logró, haciendo además lucha greco-romana.

"Cuando fue la entrevista pesaba como 63 kilos, más o menos 135 libras, bajé hasta 120 libras, que ahorita estoy como en 55-56 kilos", detalló.

Así se mantiene ahora..

"Recuperé mucha masa muscular, ya hago mas cardio de lo que hacía, tengo mucho más músculo", afirmó.

En el Dany´s Gym de la avenida Tolteca, en Guadalupe, Samara comparte éxitos con otros regios.

Uno de ellos es Daniel Alejandro García Cruz.

Él nos había dicho: "Mi propósito desde diciembre fue aumentar unos 15 kilos".

Y así avanzó.

"Ahorita estoy en 78, pero bastante mucho mejor de lo que estaba hace unos meses. Siempre hay crecimiento de una u otra forma, eso bueno, de esa forma se cumplió. Sí, claro (se logró el objetivo), aseguró.

El entrenador Daniel Lopez, papá de Samara, es el líder. Él nos había dicho: "Ahora sí vamos a dejar las gorditas y todo a un lado, y vamos darle, ahorita estamos aplicaditos".

Y se aplicó.

"No ven el cambio de forma inmediata porque se ven continuamente, pero luego ven las fotos de cuando empezaron y ven el cambio de 2-3-4 meses, ah, caray, sí cambié, y le siguen, le siguen.... ya lo integran (al ejercicio) como si fuera una comida más", destacó.

Y así se lo ha propuesto Aviézer Miranda.

"Yo me propuse subir más peso, más masa muscular. Hasta ahora creo que voy muy bien, yo creo que ya estoy en unos 70 (kilos) más o menos", expuso.

"Los resultados no llegan de un día para otro, pero sí se puede, sí, claro que sí", declaró.

Lo mejor es que hay 12 meses por venir.

Y usted, ¿ya empezó?