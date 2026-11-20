El funcionario atribuyó el avance a programas como Bosques Ciudadanos, la protección del territorio y acciones para reducir contaminantes

La evaluación ciudadana sobre la política ecológica en Nuevo León registró un incremento del 65% durante el último año, al pasar de una calificación de 4.1 en 2025 a 6.8 en 2026, informó el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero.

Durante su participación en el foro "Gobernador, Cómo Vamos 2026", el funcionario presentó el balance de los programas implementados en la entidad y subrayó que este repunte refleja una mayor confianza de la población hacia las estrategias aplicadas por la administración estatal.

Lozano Caballero atribuyó el avance en los indicadores a diversas acciones estratégicas, entre las que destacan la protección del territorio, la consolidación del programa Bosques Ciudadanos y el liderazgo de Nuevo León a nivel nacional en la intervención de islas de calor.

Asimismo, señaló que los resultados están respaldados por la reducción de partículas contaminantes en el aire y el impulso a nuevas normativas enfocadas en la economía circular.

"Este salto en la evaluación demuestra que los nuevoleoneses reconocen el esfuerzo que hemos hecho para consolidar una política ambiental sólida y consistente, demostrando que se puede crecer económicamente mientras construimos un estado más sostenible y resiliente", expresó el titular de la dependencia estatal.

Con estas cifras presentadas en el ejercicio de rendición de cuentas, la Secretaría de Medio Ambiente informó que refrenda su enfoque en mantener el equilibrio entre el desarrollo económico del estado y la sustentabilidad a largo plazo.