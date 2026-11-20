Melody Falcó informó que el presupuesto respalda la preparación deportiva, los servicios a atletas y la renovación de instalaciones en el estado.

El impulso que la administración del gobernador Samuel García ha dado al deporte alcanzó proyección internacional, con la distinción que la Red de Ciudades del Deporte (ACES) y la Unesco le hicieron a Nuevo León, al designarlo "Estado Americano del Deporte 2027".

En la conferencia de prensa "Nuevo León Informa", la directora del Instituto del Deporte (INDE), Melody Falcó, hizo un recuento de los logros, avances y el balance en materia deportiva a lo largo de cinco años de administración de García Sepúlveda.

La funcionaria aseguró que este reconocimiento proyecta el modelo deportivo estatal en materia de infraestructura, activación física, alto rendimiento y legado social.

"Este reconocimiento reúne el esfuerzo que hemos encabezado desde el INDE con el respaldo del gobernador Samuel García y el compromiso de nuestra comunidad deportiva”, expresó. “Las instalaciones renovadas, el apoyo a nuestros atletas y la oportunidad para hacer deporte comunitario forman parte del legado que hoy distingue a Nuevo León más allá de nuestras fronteras. Esta distinción es motivo de orgullo compartido... es el legado que estamos dejando en el deporte de nuestro Estado”, destacó.

Afirmó que el legado que se dejará es evidente en instalaciones renovadas, más apoyos y más oportunidades para hacer deporte.

Sostuvo que siguen respaldando el talento y ampliando las oportunidades porque el deporte en Nuevo León sea una prioridad que deja "huella".

Dijo que el legado de estos cinco años se refleja en mejores condiciones para quienes hoy compiten; además, niñas, niños y jóvenes podrán comenzar su propia historia deportiva.

Inversión de 2 mil 625 millones y rumbo a Los Ángeles 2028

Informó que se destinó un respaldo presupuestal de 2 mil 625 millones de pesos para la preparación deportiva, los servicios a los atletas y la mejora en instalaciones deportivas.

Resaltó que el trabajo se refleja en los resultados en competencias deportivas nacionales e internacionales que han obtenido los atletas neoloneses, tanto olímpicos como paralímpicos.

Y faltando menos de dos años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Nuevo León alista la participación de 23 deportistas, 17 olímpicos y 6 paralímpicos.

El compromiso, detalló, se demuestra en más apoyos para los atletas, más becas y más estímulos para los deportistas, así como una atención integral para que se preparen en las mejores condiciones.