Logra IMSS que paciente de Parkinson recupere funcionalidad

El IMSS Nuevo León colocó un neurotransmisor cerebral a un paciente de Parkinson el cual logró recuperar el 90% de su funcionalidad motora

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 23, 2022, 13:42

Luego de una cirugía para colocar un neurotransmisor cerebral, realizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25 del IMSS Nuevo León, se logró ayudar a un paciente de Parkinson a recuperar su funcionalidad motora.



El paciente Carlos Treviño Treviño, de 69 años, vio limitada progresivamente, a lo largo de una década, su capacidad de movimiento, debido a la disminución de respuesta al medicamento, al grado de no poder sostener una taza de café, además de tener dificultad para levantarse, hablar y caminar.



Sin embargo, con la cirugía, de tener una funcionalidad motora de apenas un 15 por ciento, que afectaba su movilidad, pasó a un 90 por ciento.



El jefe de Servicio de Neurocirugía en la UMAE No. 25, doctor José Remedios Cortés Cárdenas, comentó que la colocación del neuroestimulador en esta unidad médica se estrenó con don Carlos, en un proceso quirúrgico que se prolongó por 10 horas.



La cirugía se realizó en dos partes, primero con el paciente despierto, se colocó un dispositivo metálico en torno al cráneo para identificar las coordenadas específicas del cerebro y establecer con precisión el sitio donde se implantaría el neuroestimulador, posteriormente se introdujeron en el cerebro los cables del dispositivo que emiten suaves estímulos eléctricos sincronizados.



Una vez colocado el electrodo del neuroestimulador en el punto exacto, se anestesió al paciente para hacerle una cirugía tipo túnel subcutáneo del cráneo al pecho, con el fin de instalar la batería del dispositivo, en la zona subcutánea de la región pectoral.



Tras la cirugía se debe esperar un mes para que cediera la inflamación y así poder encender el dispositivo, programar la intensidad y la frecuencia de los impulsos del neuroestimulador que ofrecería mejor calidad de vida a don Carlos.