Logra FGR detención de tres y decomiso de droga en Guadalupe 

Tras un reporte por disparos, autoridades capturaron a tres personas y aseguraron casi 100 kilos de marihuana, además de un arma y cartuchos

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Elementos de la delegación de la FGR en Nuevo León, en coordinación con la policía de Guadalupe, llevaron a cabo un cateo en un domicilio del Centro de Guadalupe donde detuvieron a tres personas y decomisaron droga.

Lo anterior, como parte de un operativo tras el reporte de detonaciones de arma de fuego y de las acciones que ha emprendido esta dependencia a raíz de la llegada, en marzo pasado, del fiscal José Guadalupe González Guajardo.

La movilización se localizó en el cruce de las calles Hidalgo y Lerdo de Tejada, donde policías municipales localizaron a un hombre que portaba un arma de fuego.

El sospechoso intentó escapar e ingresar a una vivienda, por lo que fue seguido por los elementos.

Dentro del inmueble también fueron detenidos una mujer y otro hombre, quienes, presuntamente, intentaron resguardarlo.

En el sitio fueron aseguradas un arma de fuego y marihuana. Sin embargo, el operativo tomó otro rumbo cuando los policías observaron, desde el exterior del domicilio, una importante cantidad de narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier “N”, Lourdes Leticia “N” y Juan Pablo “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

El predio ubicado en calle Hidalgo, número 526, en la Colonia Centro, en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, quedó bajo resguardo de la autoridad federal.

En el lugar se decomisaron siete bolsas con 24 paquetes y una bolsa con 25 kilos, al parecer de mariguana, dando un peso de casi 100 kilogramos.

También había otra bolsa color negro con 25 bolsas transparentes, también con presunta marihuana.

Además, se aseguraron 10 cartuchos calibre .22, dos identificaciones y tres casquillos.

Fuentes policíacas indicaron que, desde la llegada de González a la delegación de la FGR, se ha notado mayor coordinación con otras fuerzas del orden, como en este caso la policía de Guadalupe, lo que ha dado más detenciones y decomisos.