Logra FGR 18 sentencias durante septiembre en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó importantes resultados en materia de procuración de justicia y combate a delitos federales en la entidad

Durante el mes de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, reportó importantes resultados en materia de procuración de justicia y combate a delitos federales.

De acuerdo con el informe oficial, la FGR logró la sentencia de 18 personas en procedimiento abreviado y de tres más mediante juicios orales.

Además, se vinculó a proceso a 41 imputados en 28 asuntos distintos, relacionados con diversos delitos federales.

En el mismo periodo, se judicializaron 57 carpetas por delitos contemplados en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otras normativas.

Como parte de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), se dio cumplimiento a 409 mandamientos ministeriales de un total de 411 recibidos, así como a ocho órdenes de aprehensión.

Durante septiembre se realizaron seis cateos y siete operativos de aseguramiento, en los que se decomisaron 236 kilos con 140 gramos de marihuana, 160 prendas apócrifas, ocho inmuebles, cuatro vehículos y $56 mil 175 pesos en efectivo.

En estos operativos también se detuvo a una persona y se desmantelaron seis tomas clandestinas.

La FGR destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto de la PFM, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Ministerio Público Federal (MPF) para garantizar la legalidad y el combate a los delitos de alto impacto en Nuevo León.