Logra Estado reducción de un 20% de las partículas contaminantes

De acuerdo con datos de la Agencia de Calidad del Aire, el promedio acumulado de PM10 se ubicó en 42.22 microgramos por metro cúbico, una disminución de 21%

Nuevo León registró una reducción superior al 20 por ciento en las concentraciones de partículas contaminantes PM10 y PM2.5 durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

De acuerdo con datos de la Agencia de Calidad del Aire, el promedio acumulado de PM10 se ubicó en 42.22 microgramos por metro cúbico, una disminución de 21 por ciento frente a los 53.56 microgramos registrados durante el primer semestre de 2025.

En el caso de las partículas PM2.5, el promedio alcanzó 16.26 microgramos por metro cúbico, lo que representa una reducción de 23 por ciento respecto a los 21.21 registrados en el mismo periodo del año pasado.

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente, señaló que los resultados son producto del trabajo coordinado entre autoridades, sector industrial y ciudadanía para mejorar la calidad del aire en la entidad.

“Sabemos que todavía hay retos importantes, pero estos resultados nos aseguran que vamos en la dirección correcta. La reducción en partículas durante este primer semestre es resultado de una estrategia integral en la que participan gobierno, industria y ciudadanía. Vamos a seguir reforzando las acciones para mantener esta tendencia y lograr un aire cada vez más limpio para Nuevo León”, explicó Lozano.

El funcionario sostuvo que la administración estatal continuará reforzando las acciones encaminadas a mantener la tendencia a la baja y mejorar las condiciones ambientales para la población.

La dependencia atribuyó parte de la disminución a las acciones implementadas en materia de inspección ambiental, control de emisiones, combate a fuentes contaminantes y coordinación con el sector productivo.

No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente aclaró que los indicadores de calidad del aire pueden presentar variaciones diarias y registrar, en determinados momentos, concentraciones superiores a los criterios establecidos en la normatividad vigente.

Pese a ello, consideró que la reducción acumulada durante los primeros seis meses del año representa un avance en la mejora de la calidad del aire de Nuevo León.

La dependencia informó que continuará con las labores de vigilancia y regulación, así como con estrategias para reducir emisiones y promover buenas prácticas ambientales, con el objetivo de consolidar la disminución de contaminantes y avanzar hacia un entorno más saludable en el estado.