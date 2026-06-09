Localizan vehículo y a mujer sin vida en carretera Montemorelos

De acuerdo a la información preliminar de una fuente policiaca señaló que podría tratarse de Karla Jacqueline Pérez Ortiz, de 43 años de edad.

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El vehículo y el cuerpo de una mujer fueron localizados en un barranco en sierra de la carretera que dirige de Montemorelos a Rayones.

De acuerdo a la información que trasciende las autoridades confirmaron que en el kilómetro 26 a la altura del tramo conocido como el Puerto, de la carretera Montemorelos-Rayones, se realizó el hallazgo de una camioneta Journey y fuera de ella el cuerpo de la mujer.

De acuerdo a la información preliminar de una fuente policiaca señaló que podría tratarse de Karla Jacqueline Pérez Ortiz, de 43 años de edad con domicilio en Apodaca, quien viajaba en una camioneta Journey Dodge, con placas de circulación, THA590A modelo 2022.

Karla Jackeline fue reportada como desaparecida el día 2 de de junio, de la colonia Hacienda las Margaritas 12 sector.

De acuerdo a datos señalaron que testigos observaron el día miércoles por la mañana una camioneta que cayó en el barranco a la altura del tramo conocido como las bancas en el Puerto.

Las autoridades intensificaron la búsqueda desde el día miércoles y hasta el sábado realizaron el hallazgo en un barranco de la sierra, pues fue su familiares y un vecino quienes encontraron la camioneta y la mujer sin vida.

Para extraer el cuerpo utilizaron el helicóptero de Protección Civil del Estado.