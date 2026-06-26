Localizan vehículo de hombre desaparecido en Apodaca

La unidad será inspeccionada por parte de peritos, buscando así encontrar alguna pista, como huellas o marcas, que den con el paradero del hombre

Un despliegue policiaco se registró en el municipio de Apodaca luego de que fuera localizado el vehículo de un hombre quien fue reportado como desaparecido.

El auto color blanco se encontraba presuntamente abandonado sobre la calle Orión en la colonia Fresnos del Lago Sector Apodaca, según se informó que fueron los mismos familiares del hombre desaparecido quienes realizaron el hallazgo de la unidad, por lo que alertaron a las autoridades.

Autoridades realizan inspección del vehículo

Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía de Apodaca y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, para acordonar y comenzar con las investigaciones.

La unidad será inspeccionada por parte de peritos, buscando así encontrar alguna pista, como huellas o marcas, que den con el paradero del hombre.

Al momento no se ha dado a conocer información de la persona, o de posibles avances de su localización.