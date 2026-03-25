Localizan toma clandestina y aseguran vehículos en Pesquería

El hallazgo se registró tras un reporte ciudadano, el cual alertó sobre actividades sospechosas en una brecha cercana al Libramiento Hernando Castillo G

Una toma clandestina de combustible fue localizada en el municipio de Pesquería, lo que derivó en el aseguramiento de varios vehículos en una zona despoblada.

De acuerdo con la información proporcionada, el hallazgo se registró tras un reporte ciudadano realizado al 911, el cual alertó sobre actividades sospechosas en una brecha cercana al Libramiento Hernando Castillo G.

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron la presencia de una conexión irregular a un ducto de combustible, así como diversos vehículos presuntamente utilizados para la extracción ilegal de hidrocarburo.

Entre las unidades aseguradas se encontraba un tractocamión con cisterna, el cual estaba conectado directamente al ducto, evidenciando las labores que se realizaban en el lugar.

Pese al operativo desplegado en la zona, no se reportó la detención de personas, ya que al momento de la intervención el sitio se encontraba sin presencia de sospechosos.

El área fue resguardada mientras se realizaban las diligencias correspondientes, y los autos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.