Localizan toma clandestina de hidrocarburo en Santa Catarina

Por: Carlos Enríquez

02 Febrero 2026, 06:15

Se informó que el punto localizado presuntamente presentaba una derrama, por lo que se procedió a asegurar el área para evitar riesgos a la población

Una presunta toma clandestina de hidrocarburos fue localizada durante la madrugada de este lunes en el municipio de Santa Catarina, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor a combustible en el sector residencial.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando habitantes del sector alertaron a las autoridades por la presencia de un olor intenso a hidrocarburo, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

Tras el arribo de las autoridades, el reporte fue confirmado y se inició un recorrido para ubicar el origen del olor. Con apoyo de elementos de Bomberos y Protección Civil de Santa Catarina, fue cuestión de minutos para que se localizara la supuesta toma clandestina en el cruce de las calles La Puerta y Sierra de San Miguel.

De manera extraoficial, se informó que el punto localizado presuntamente presentaba una derrama, por lo que se procedió a asegurar el área para evitar riesgos a la población y posibles incidentes mayores.

La zona fue acordonada y cerrada a la circulación vehicular mientras se realizaban las labores de control y evaluación del sitio, con el fin de descartar cualquier peligro para los habitantes del sector.

Elementos de Petróleos Mexicanos (PEMEX)  y Protección Civil quedaron a cargo del aseguramiento del área y de las acciones correspondientes, mientras se determina el origen del ducto intervenido y se da aviso a las autoridades competentes para la investigación del caso.

