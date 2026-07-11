Localizan sin vida a italiano en departamentos de San Nicolás

El fallecido fue identificado como Marco Romagnoli, quien fue encontrado sin vida sobre una cama al interior del inmueble

Un hombre de origen italiano fue localizado sin vida al interior de un departamento ubicado en la Torre 2 de los Departamentos La Proeza, en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El hallazgo se registró en el cuarto 1801 del inmueble, que se encuentra en el cruce de la avenida De la Juventud y la avenida Jorge Treviño, luego de que trascendiera que la víctima llevaba tiempo sin ser localizada.

El fallecido fue identificado como Marco Romagnoli, de 53 años de edad, quien fue encontrado sin vida sobre una cama al interior del inmueble.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, así como agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la fiscalía estatal para realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales; sin embargo, serán las investigaciones y los dictámenes periciales los que determinen la causa oficial de la muerte.

En el lugar se estaba a la espera del servicio médico forense para realizar el levantamiento del cuerpo y realizar el traslado al anfiteatro