Localizan sin vida a hombre en situación de calle en Monterrey

Un hombre de la tercera edad, en situación de calle, fue localizado sin vida sobre una banqueta en la colonia Valle de las Brisas, al sur de Monterrey

Un hombre de la tercera edad, en situación de calle, fue localizado sin vida sobre una banqueta en la colonia Valle de las Brisas, al sur de Monterrey.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este sábado, en el cruce de la avenida Sendero Sur y Alvarado, frente a una casa de empeño.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos intentaron hablarle al hombre al notar que no reaccionaba, por lo que se percataron de que había fallecido.

De manera preliminar, se indicó que el adulto mayor padecía cirrosis y que su muerte habría ocurrido por causas naturales.

Al sitio acudieron agentes ministeriales y elementos de Fuerza Civil, quienes acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.