Localizan sin vida a hombre en el centro de Monterrey

El cuerpo del hombre, quien presuntamente vivía en situación de calle, quedó al exterior de una tienda de conveniencia en el cruce de Aramberri y Ramón Corona

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Una persona en aparente situación de calle fue localizada sin vida la mañana de este lunes en el cruce de las calles Aramberri y Ramón Corona, en el primer cuadro de Monterrey.

Hasta el lugar acudieron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como policías de Policía de Monterrey, quienes acordonaron el perímetro en el exterior de una tienda de conveniencia donde quedó el cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue encontrado tendido sobre la banqueta, en el área del estacionamiento del establecimiento comercial, lo que generó la movilización de las autoridades para iniciar con las indagatorias correspondientes.

En el sitio se encuentran al menos tres cámaras de videovigilancia instaladas en el negocio y sus alrededores, las cuales podrían aportar imágenes que ayuden a esclarecer qué ocurrió antes de que esta persona fuera encontrada sin vida.

El hecho causó asombro entre transeúntes y personas que circulaban por la zona, quienes se mostraron alarmados al observar el cuerpo en el estacionamiento de la tienda, mientras peritos realizaban las diligencias para determinar las causas del fallecimiento.