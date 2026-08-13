Localizan sin vida a hombre al interior de vivienda en el Centro

De manera extraoficial se informó que el hombre no presentaba signos aparentes de violencia, por lo que una línea de investigación apunta a causas naturales.

Una persona identificada como Humberto, de 72 años, fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el Centro de Monterrey.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Juan Méndez, en su cruce con Isaac Garza, donde se registró una movilización de cuerpos de seguridad tras el reporte de una persona inconsciente.

De acuerdo con información preliminar, una persona acudió a buscar al hombre y, al no obtener respuesta, decidió observar por una de las ventanas del domicilio, percatándose de que se encontraba tendido en el interior.

Ante esta situación se realizó el reporte al número de emergencias.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio, donde confirmaron que Humberto ya no contaba con signos vitales y procedieron a asegurar el área.

Posteriormente, agentes ministeriales arribaron para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

En el lugar se esperaba el arribo de personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense para recabar indicios y trasladar el cuerpo al anfiteatro, donde se practicaría la autopsia de ley.

De manera extraoficial se informó que el hombre no presentaba signos aparentes de violencia, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que habría fallecido por causas naturales.

Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer la causa oficial de muerte.