Localizan sin vida a hombre al exterior de tienda en San Nicolás

Al sitio acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes acordonaron el área, mientras Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes

Un hombre, aparentemente en situación de calle, fue localizado sin vida al exterior de una tienda de conveniencia en el municipio de San Nicolás.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida López Mateos, a un costado de la estación del Hospital Metropolitano, donde el cuerpo quedó tendido en el área del estacionamiento, junto a sus pertenencias.

El hombre vestía una camisa negra y pantalón oscuro.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes acordonaron el área, mientras personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido la causa del fallecimiento, por lo que las autoridades ya investigan lo ocurrido y esperan los resultados de la autopsia para determinar qué provocó la muerte.