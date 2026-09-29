Localizan sin vida a adolescente en vivienda de Guadalupe

Por: Jared Villarreal 26 Septiembre 2026, 12:59 Compartir

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes

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Una menor de 14 años, fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Orquídea, en la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe. Padrastro localizó a la adolescente De acuerdo con los primeros informes, fue su padrastro quien encontró a la adolescente dentro de su recámara, por lo que se hizo el llamado a las autoridades. Autoridades investigan las circunstancias Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen la investigación en el lugar para establecer las circunstancias y determinar la causa del posible fallecimiento de la menor. De manera preliminar, se reporta que la menor no presentaba huellas de violencia y de acuerdo con la madre, no presentaba enfermedades conocidas.