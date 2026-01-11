Localizan sin vida a abuela y nieto en vivienda de San Nicolás

De acuerdo con el reporte preliminar, no se encontraron huellas de violencia, mientras que Protección Civil descartó indicios de fuga de gas en la vivienda

Autoridades realizaron un operativo durante la noche del viernes en la colonia Las Puentes 3er Sector, en el municipio de San Nicolás, tras el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de Cordillera de los Andes y Cofre de Perote.

Identifican a las personas localizadas en el domicilio

Las víctimas fueron identificadas como Adriana María, de 63 años, y su nieto Ricardo, de 10 años.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

Descartan violencia y fuga de gas en el inmueble

De acuerdo con el reporte preliminar, no se encontraron huellas de violencia, mientras que Protección Civil descartó indicios de fuga de gas en la vivienda, por lo que una de las líneas de investigación apunta a una posible intoxicación relacionada con alimentos.