Localizan sano y salvo a menor de 6 años desaparecido

Autoridades de Nuevo León desactivaron el reporte de búsqueda tras hallar al menor en buen estado de salud durante un operativo especial.

Un niño de seis años que había sido reportado como desaparecido fue localizado este jueves en un domicilio de Salinas Victoria, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Se trata de Naythan Mares Balderas, quien contaba con un reporte de búsqueda desde el pasado 20 de octubre, cuando fue reportado como desaparecido en ese mismo municipio.

De acuerdo con las autoridades, el menor fue encontrado en aparente buen estado de salud, como resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), Fuerza Civil y la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Tras su localización, registrada este 22 de octubre, la Fiscalía informó que el reporte de búsqueda fue desactivado.