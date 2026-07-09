Localizan sana y salva a menor de 13 años desaparecida en García

La adolescente fue localizada el lunes 7 de julio en el mismo municipio de García, por lo que el reporte de búsqueda fue desactivado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó la localización de Dulce Mayrani Mata Carrizales, de 13 años de edad, quien contaba con un reporte de búsqueda tras su desaparición el pasado 6 de julio en el municipio de García.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la adolescente fue localizada el lunes 7 de julio en el mismo municipio de García, por lo que el reporte de búsqueda fue desactivado.

Las autoridades señalaron que la menor había sido vista por última vez en la colonia Real de San Felipe, lo que originó la activación de los protocolos de búsqueda para dar con su paradero.

Como resultado de las primeras valoraciones, la Fiscalía informó que la adolescente presenta aparente buen estado de salud y, de manera preliminar, refirió no haber sido víctima de algún delito.

Asimismo, se indicó que la menor continúa bajo el protocolo correspondiente mediante una entrevista informativa asistida, procedimiento que forma parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias de su ausencia y confirmar que no existan hechos constitutivos de delito.

Con la localización de la adolescente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio por concluido el reporte de búsqueda emitido para su localización.