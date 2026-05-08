Localizan restos humanos tras lluvias en Monterrey y San Nicolás

Autoridades localizaron una extremidad y una cabeza en distintos puntos del área metropolitana; investigan si ambos hallazgos corresponden a la misma víctima

Restos humanos fueron localizados en distintos puntos de los municipios de San Nicolás y Monterrey, en medio de las labores realizadas por cuerpos de auxilio tras las fuertes lluvias registradas durante la madrugada.

El primer hallazgo ocurrió durante el transcurso de la noche del jueves debajo del paso a desnivel ubicado en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Copán, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, en San Nicolás, donde corporaciones realizaban labores de auxilio y revisión por los encharcamientos y corrientes de agua.

Fue durante la inspección de la zona cuando un elemento de la Policía de San Nicolás habría localizado una extremidad superior humana atorada entre basura y ramas acumuladas por la corriente, notificando de inmediato a las autoridades ministeriales.

De acuerdo con una fuente, el brazo presentaba diversos tatuajes, situación que provocó el acordonamiento del área mientras agentes investigadores iniciaban las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, autoridades policíacas confirmaron el hallazgo de una cabeza humana en calles de la colonia Central, en Monterrey, específicamente sobre la calle Río San Juan, donde también se desplegó una intensa movilización.

Según los primeros reportes, la región cefálica fue localizada luego de que descendiera el nivel del agua acumulada en la vía pública tras las precipitaciones registradas en el área metropolitana.

Fuentes señalaron que la cabeza también presentaba tatuajes, por lo que las autoridades investigan si ambos hallazgos corresponden a partes del mismo cuerpo.

Hasta el momento, la identidad de la víctima y la relación entre ambos restos permanece bajo reserva de las autoridades, en espera de los resultados de la autopsia y pruebas periciales.

Al sitio acudieron agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes.