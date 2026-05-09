Localizan restos humanos en un parque de la colonia Central

Durante las pesquisas se presume que estos restos presuntamente fueron arrastrados por las corrientes que dejaron las precipitaciones del pasado miércoles.

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La presencia de restos humanos en una parque de la colonia Central provocó una fuerte movilización.

Alrededor de las ocho de la mañana del viernes, personal de la policía ministerial fueron movilizados hasta las calles de Río San Juan y Xilofactos.

En el lugar las autoridades ingresaron a un parque público donde localizaron una mano izquierda.

La zona fue acordonada para que se iniciaran las investigaciones en torno a los hechos.

Durante las pesquisas se presume que estos restos presuntamente fueron arrastrados por las corrientes que dejaron las precipitaciones del pasado miércoles.

La presencia de estos restos, se unen al brazo ubicado debajo del puente de la avenida Fidel Velázquez en su cruce con la calle Copan.

Así como la cabeza humana ubicada en horas de la madrugada en el sector donde fue encontrada la mano.

Personal de Servicios Periciales que arribaron al sitio, para iniciar las pesquisas en torno a los hechos.

Los restos fueron encontrados muy cerca de una banca en color verde y un un pasillo de concreto.

Policías del grupo de homicidios de la Policía ministerial realizaron recorridos por la zona ante la sospecha de localizar el resto del cuerpo.