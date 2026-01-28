Localizan restos humanos en lote baldío de El Carmen

Este hecho generó una intensa movilización policiaca y el acordonamiento de la zona para iniciar las investigaciones correspondientes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades se movilizaron hasta el municipio de El Carmen, luego de que fuera reportado el hallazgo de restos humanos en un lote baldío.

El hallazgo se registró en un terreno ubicado entre la avenida Constitución y la calle Pinal de Amoles, a la altura de la colonia Valle de Querétaro, un área de tránsito frecuente tanto para peatones como para automovilistas.

De acuerdo con los primeros informes, fue precisamente una persona que caminaba por el lugar quien detectó un fuerte olor fétido proveniente del interior del predio, lo que levantó sospechas y motivó el reporte inmediato a las autoridades.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal de El Carmen acudieron al sitio y, al realizar una inspección preliminar, confirmaron la presencia de restos óseos

Este hecho generó una intensa movilización policiaca y el acordonamiento de la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, se solicitó el apoyo de agentes ministeriales, quienes arribaron para hacerse cargo de la escena y dar inicio a las pesquisas.

De manera preliminar, las autoridades informaron que los restos localizados corresponderían, al menos, a un fémur y un cráneo humanos.

Debido al estado en el que se encontraban y a la falta de otros indicios visibles en un primer momento, no fue posible determinar el sexo, edad ni el tiempo que llevarían en el lugar, por lo que será necesario el análisis pericial para obtener mayor información.

El área fue acordonada para preservar la escena y evitar la contaminación de posibles evidencias.

Minutos más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribó al lugar para realizar el levantamiento de los restos y recabar indicios que permitan integrar la carpeta de investigación.

Los restos óseos serán trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios correspondientes, con el objetivo de determinar la identidad de la víctima y establecer las posibles causas de muerte.