Localizan restos humanos en la colonia San Pedro 400

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Uranio y Azufre, donde, tras una columna de concreto que divide las canchas de basquet, se registró el hallazgo

Una fuerte movilización se registró en la colonia San Pedro 400 en el municipio de San Pedro Garza García, tras el hallazgo de restos humanos en un arroyo ubicado a pocos metros de un parque.



Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Uranio y Azufre, donde, tras una columna de concreto que divide las canchas de basquetbol, se registró el hallazgo por parte de trabajadores municipales que realizaban labores de desazolve en el terreno.



Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y agentes ministeriales, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el acordonamiento e investigación de los hechos.



Al momento se ha dado a conocer que se ubicó un cráneo humano, que cuenta con varios años de antigüedad debido a las condiciones en las que se encontró.

Información en desarrollo...