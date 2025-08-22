Localizan restos humanos en el municipio de García 

Hallan restos humanos en las faldas del cerro del Fraile en García; autoridades desplegaron operativo cerca de Los Cerritos y el parque Xenpal

Autoridades localizaron restos humanos en las faldas del cerro del Fraile, en el municipio de García, lo que originó el despliegue de un operativo en la zona.

El hallazgo se registró a la altura de la comunidad Los Cerritos y cerca del parque Xenpal.

Agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia, en coordinación con elementos de la policía municipal, acudieron al lugar tras recibir el reporte del hallazgo.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales trabajó en la recolección de indicios para determinar la naturaleza del hecho y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los restos pertenecen a una o varias personas, ni se ha logrado establecer el sexo de la víctima o víctimas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el caso.