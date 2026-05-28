Localizan restos humanos en ejido de Doctor Arroyo

Autoridades realizaron el hallazgo de los restos humanos a la altura del Ejido Santa Ana, en el municipio de Doctor Arroyo

El hallazgo de restos humanos a un costado de la carretera movilizó a elementos policiacos durante esta mañana de miércoles.

El hallazgo se realizó en la carretera a Matehuala, sobre el kilómetro 50, a la altura del Ejido Santa Ana, en Doctor Arroyo.

Las autoridades localizaron dos torsos, piernas y un bulto envuelto con una chamarra en color negro.

El perímetro donde se registró el hallazgo fue acordonado por la Policía municipal y posteriormente llegaron agentes ministeriales.

El tramo de la carretera no se vio afectado en ninguno de sus sentidos de circulación porque los restos humanos se encuentran en una lateral de la vialidad.