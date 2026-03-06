Localizan restos humanos dentro de una noria en Salinas Victoria

Se presume que al interior de la noria se encuentran varios cuerpos, pero oficialmente solo ha sido localizado un cuerpo.

Un despliegue de autoridades se registra en el municipio de Salinas Victoria tras el hallazgo de restos humanos al interior de una noria.

El hallazgo fue hecho presuntamente por una mujer que buscaba a su hijo desaparecido desde el 2023 y camina por brechas y caminos.

Esta misma persona había dado aviso a las autoridades quienes se movilizaron hasta la comunidad conocida como Los Morales.

Se presume que al interior de la noria se encuentran varios cuerpos, pero oficialmente solo ha sido localizado un cuerpo.

En el sitio se encuentran elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con una fuente, en la zona operan presuntamente grupo delictivos que abandonan y desarman vehículos. Cerca de ahí, anteriormente el Ejército desmanteló un laboratorio de drogas.