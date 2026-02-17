Localizan restos humanos calcinados en Santa Catarina

Habitantes de la colonia Robles alertaron en la mañanasobre la presencia de fuego en un predio y más tarde se señaló la presencia de los restos

Un incendio reportado durante las primeras horas de este lunes en un tejabán y un terreno baldío de la colonia Robles terminó con el hallazgo de un cuerpo calcinado, situación que generó una movilización adicional de cuerpos de auxilio y autoridades en Santa Catarina.

Fuego consume tejabán y maleza en la colonia Robles

Desde la mañana, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de fuego en un predio ubicado en el cruce de Segunda Avenida Oriente y Sierra Madre, donde las llamas alcanzaron maleza y construcciones improvisadas. Elementos de auxilio acudieron para controlar el siniestro y evitar que se extendiera a zonas cercanas.

Localizan cuerpo calcinado tras segundo reporte ciudadano

Fue hasta la noche de ese mismo día cuando un nuevo reporte ciudadano señaló la posible presencia de restos humanos en el mismo punto. Al acudir nuevamente al sitio y realizar una revisión del área afectada, se confirmó la localización de un cuerpo calcinado, por lo que el lugar fue delimitado para la realización de las diligencias correspondientes.

Identidad y circunstancias aún no determinadas

Hasta el momento, no se ha determinado la identidad de la persona localizada, ni se ha precisado su sexo o edad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Autoridades mantienen vigilancia y resguardo del área

En el sitio se mantiene personal de Protección Civil de Santa Catarina, que desde las primeras horas atendió el incendio y posteriormente elementos de la Fiscalía colaboraron en el resguardo del área tras el hallazgo para la investigación posterior.