Localizan restos humanos calcinados en Dr. Arroyo

En el lugar localizaron los restos humanos de un sexo sin definir ni edad el segundo torso portaba tatuajes en el pecho sin definir la edad y el sexo.

Autoridades recibieron el reporte de la localización de restos humanos al sur del Estado, dos torsos uno calcinado y otro en estado de descomposición.

De acuerdo a la información que trasciende señalaron que los hechos se registraron en la carretera Matehuala Saltillo en el kilómetro 33 a la altura elegido cruz de Elorza en Doctor Arroyo.

De acuerdo a la información señalaron que se encontraron dos restos humanos presuntamente torsos en estado de putrefacción en carretera Matehuala Saltillo en el kilómetro 33.

En el lugar localizaron los restos humanos de un sexo sin definir ni edad el segundo torso portaba tatuajes en el pecho sin definir la edad y el sexo.

De manera anónima señalaron que un trailero reportó los restos humanos a un lado de la carretera y se trata de rezos humanos de dos torsos uno presuntamente calcinado y otro en estado de descomposición.

Elementos de la agencia Estatal de investigaciones del departamento de periciales recabaron indicios.