Localizan posible toma de huachicol en Santa Catarina

En el sitio, las autoridades aseguraron una motocicleta y varios bidones presuntamente utilizados para la extracción ilegal de combustibles

Una toma clandestina de combustible fue localizada nuevamente sobre la avenida Las Torres, a la altura de un parque industrial, en el municipio de Santa Catarina.

En el sitio, las autoridades aseguraron una motocicleta y varios bidones presuntamente utilizados para la extracción ilegal de hidrocarburo.

De acuerdo con los datos recabados, el punto ya había sido detectado anteriormente; sin embargo, presuntamente, los involucrados regresaron para continuar con la extracción al no encontrar presencia de seguridad en la zona.

Durante estos hechos, los responsables dejaron una fuga en uno de los ductos que había sido perforado para sustraer el combustible.

Elementos de la Policía de Santa Catarina y personal de PEMEX aseguraron el área para iniciar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.