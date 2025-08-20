Localizan policías de Santiago y Fuerza Civil a menor extraviado

Tras la realización de un dictamen médico que confirmó que el menor no presentaba ninguna afectación física y fue entregado a su padre

Un menor que fue reportado por su familia como extraviado fue localizado por Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago y del Grupo de Búsqueda de Personas de Fuerza Civil del Estado y fue regresado a su hogar.

Se trata de Ángel, de 14 años de edad, con domicilio en la Colonia San José, quien fue reportado por su padre, Samuel “N”, como desaparecido, después de que no llegó a su casa a dormir.

El jovencito, estudiante de secundaria, fue ubicado sano y salvo en la casa de un amigo de su cuadra, donde pasó la noche, hasta que la madre del amigo se dio cuenta de que estaba denunciado como desaparecido.

Tras la realización de un dictamen médico que confirmó que el menor no presentaba ninguna afectación física, fue entregado a su padre en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago.