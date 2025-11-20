Localizan pertenencias en casa de asesino de familia en Guadalupe

Las investigaciones continuarán tras lo asegurado en el domicilio del detenido, quien podría enfrentar los delitos de Feminicidio y homicidio calificado

Luego de la captura del responsable del triple homicidio de una familia en Guadalupe, el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que tras un cateo en su domicilio se localizó calzado con rastros de sangre pertenecientes a las víctimas, así como un teléfono celular de la occisa.

“Se practicó un cateo en su casa, y se encontraron tenis, con restos de sangre, el celular de la víctima, etc.”

El sujeto, habría rendido una declaración donde señalaba un conflicto con su expareja de 29 años, quien no le permitían contactarse con el hijo de ambos, lo que originaría el problema.

“Alegar una cuestión de qué no le permitían ver al niño cosas de esas, pero si la forma en que se desarrollaron los hechos de muestreo en una alta peligrosidad” “Al parecer, él estaba en una apartada de que había llegado a su domicilio, que se saltó la barra, etc. etc. y se demostró que toda esa no era con las cámaras y con las labores de inteligencia”

Las investigaciones continuarán tras lo asegurado en el domicilio del detenido, quien podría enfrentar los delitos de Feminicidio y homicidio calificado.