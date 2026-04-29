Localizan muerto a conocido lavacoches en el centro de Monterrey

ecinos del sector lo identificaron por el sobrenombre de “El Palomo”, de 66 años de edad, quien era conocido en la zona por dedicarse al lavado de automóviles

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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la noche de este lunes en calles del centro de Monterrey, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades ministeriales.

El reporte se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles América y 15 de Mayo, donde testigos señalaron que la persona se encontraba a un costado de un vehículo cuando repentinamente se desvaneció sobre la banqueta.

Tras el llamado de auxilio, al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Vecinos del sector lo identificaron por el sobrenombre de “El Palomo”, de 66 años de edad, quien era conocido en la zona por dedicarse al lavado de automóviles.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que se presume que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con un problema de salud, aunque esto será determinado mediante los estudios correspondientes.

Personal ministerial realizó labores de inspección en el área para descartar cualquier indicio relacionado con un hecho delictivo, mientras que agentes de Servicios Periciales efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro y continuar con las investigaciones.