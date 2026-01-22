Localizan hombre sin vida y con cuerda en el cuello en Monterrey

La víctima tenía una soga a la altura del cuello, por lo que las investigaciones aún no concluyen para determinar las causas del fallecimiento.

Con una soga al cuello y frente al portón de un domicilio, un hombre fue encontrado muerto en la colonia Burócratas Municipales.

El cuerpo fue localizado a temprana hora y reportado por vecinos en la calle Doctor Daniel Peña Cantú y calle Sur.

Esto movilizó a elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales. Las calles fueron acordonadas para evitar el paso de vehículos y peatones.

Elementos de servicios periciales al llegar iniciaron con las investigaciones.

Para llegar hasta donde estaba el cuerpo, los detectives caminaron una pendiente hasta llegar al domicilio.

En el lugar encontraron a un hombre sin vida, identificado como Manuel Jordan, de 39 años de edad.

La víctima tenía una soga a la altura del cuello, por lo que las investigaciones aún no concluyen para determinar las causas del fallecimiento.

En la escena de los hechos no se localizaron indicios de violencia.