Localizan hombre sin vida tras ingresar a nadar a El Cuchillo

Un acompañante señaló que el hombre se encontraba en estado de ebriedad cuando ingresó al agua para nadar, aproximadamente a 20 metros de la orilla

Un hombre de 55 años fue localizado sin vida luego de ingresar a nadar a la Presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León, durante la mañana de este martes.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el reporte de la persona no localizada fue recibido durante la mañana del 22 de septiembre cuando un acompañante señaló que el hombre se encontraba en estado de ebriedad cuando ingresó al agua para nadar, aproximadamente a 20 metros de la orilla.

Ante el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, con la participación de los equipos Axolotes y la Manada K-9, además de personal de Protección Civil de China y de la Policía Municipal.

Después de varias horas de labores, los rescatistas localizaron el cuerpo dentro de la presa. Integrantes del equipo Axolotes realizaron las maniobras para asegurarlo y posteriormente trasladarlo hasta la orilla.

El cuerpo quedó en el sitio mientras el personal de Protección Civil permanecía a la espera de las autoridades correspondientes, quienes se encargarían de realizar las diligencias necesarias y determinar las circunstancias del fallecimiento.

En el operativo participaron las unidades de Protección Civil de Nuevo León, el equipo Axolotes, la Manada K-9, Protección Civil de China y elementos de la Policía Municipal.