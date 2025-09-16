Localizan hombre sin vida en arroyo El Obispo, en San Pedro

Reportan el hallazgo de un hombre sin vida en el arroyo El Obispo a la altura de avenida corregidora y Juan Zumárraga en el municipio de San Pedro.
El cuerpo fue localizado en el canalón y al parecer fue arrastrado por la corriente de agua debido a las lluvias que se han registrado en la ciudad.
El hombre que aún no ha sido identificado, no cuenta con calzado. Y las autoridades informan que no presenta huellas de violencia.
En el lugar se encuentra policía municipal y servicios periciales asegurando la zona e iniciar con las investigaciones correspondientes.