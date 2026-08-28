Localizan en Tabasco a adolescente desaparecida en Santa Catarina

La menor había sido reportada como desaparecida desde el 19 de agosto y fue localizada con aparente buen estado de salud tras un operativo de investigación

Una adolescente de 16 años, reportada como desaparecida en el municipio de Santa Catarina, fue localizada con aparente buen estado de salud en el estado de Tabasco.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la menor, identificada como Libny Quetzalli, fue localizada el 26 de agosto, luego de que se activara un reporte de búsqueda el pasado 19 de agosto.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la localización se logró mediante actos de investigación y en colaboración con autoridades de Tabasco.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la adolescente no habría sido víctima de algún delito.

Tras su localización, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el reporte de búsqueda fue desactivado.