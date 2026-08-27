Localizan en Monterrey a joven reportado como extraviado

Missael Isaac salió ayer martes de su domicilio en el municipio de Juárez, por lo que de inmediato su familia y amistades empezaron con la búsqueda

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Esta madrugada, oficiales de la Policía de Monterrey, con apoyo de las cámaras de seguridad del C4, localizaron a un joven que estaba extraviado y ya era buscado por sus familiares, a través de las redes sociales.

Missael Isaac, de 26 años, con síndrome de down, salió este martes de su domicilio en el municipio de Juárez, por lo que de inmediato su familia y amistades empezaron con la búsqueda.

En base a publicaciones en redes sociales las autoridades de la corporación regiomontana implementaron un operativo con apoyo de las cámaras de seguridad del C4.

Cerca de las 00:30 horas de este miércoles, el personal del monitoreo de videovigilancia lo ubican en la Avenida Gonzalitos y Francisco L. Rocha, en la Colonia Jardines del Cerro.

El joven vestía un short verde, playera en color azul y tenis en blanco, con un maletín deportivo en su mano, por lo que de inmediato es trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, ubicadas en el Parque Alamey.

Luego de una revisión del médico en turno para seguir con los protocolos correspondientes, se informa que se encuentra sin lesiones y en aptas condiciones, por lo que se procedió con la entrega del joven a su familia.

La madre del joven llegó al edificio de la corporación regiomontana acompañada de familiares y amigos que ya buscaban a Misael Isaac.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad Escudo, que se implementa en esta ciudad para brindar apoyo a la población.