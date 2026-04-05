Localizan en Monterrey a joven con reporte de búsqueda en Jalisco

La joven mencionó que había viajado desde Guadalajara hasta Monterrey, sin poder precisar los motivos de su traslado ni la forma en que llegó

Una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, que contaba con reporte de búsqueda, fue localizada por oficiales de la Policía de Monterrey en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Washington y Juárez, donde elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron a una mujer que se encontraba desorientada.

Al ser abordada por los oficiales, la joven mencionó que había viajado desde Guadalajara hasta Monterrey, sin poder precisar los motivos de su traslado ni la forma en que llegó, señalando que se encontraba extraviada.

Ante esta situación, los uniformados la trasladaron a las instalaciones de la corporación para brindarle resguardo y continuar con los protocolos correspondientes.

Tras realizar las indagatorias, se estableció que la joven, identificada como Lluvia, de 20 años de edad, contaba con un reporte de búsqueda vigente en el estado de Jalisco, por lo que se dio aviso a las autoridades de dicha entidad.

Posteriormente, se logró el contacto con la madre de la joven, de 50 años, quien se trasladó a Monterrey para reencontrarse con su hija, agradeciendo el apoyo brindado por los elementos municipales.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso para dar seguimiento a la situación y garantizar la integridad de la joven.