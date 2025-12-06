Localizan en Guadalupe un vehículo robado con violencia

Una persona fue asaltada por un delincuente que tenia consigo un arma de fuego, el asaltante poco después huyó del lugar conduciendo el vehículo

La Fiscalía de Nuevo León informó la localización de un vehículo con reporte de robo con violencia, ocurrido esta mañana en el municipio de Guadalupe.

El asalto se registró en un negocio distribuidor de gas ubicado sobre Avenida Maestro Israel Cavazos, en la colonia Industrial La Silla, cuando el afectado arribó al establecimiento a bordo de un Nissan Versa 2019, color guinda, con placas de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, el conductor dejó la unidad cerrada, pero con la marcha encendida mientras ingresaba a las oficinas. Instantes después, un vehículo ingresó al estacionamiento y de él descendió un hombre con el rostro cubierto, quien portaba un arma de fuego.

El sujeto amagó a las personas presentes y realizó una detonación, con la cual rompió uno de los cristales del Versa para poder abordarlo y huir con rumbo desconocido.

Tras activarse los protocolos de búsqueda, corporaciones de seguridad realizaron un rastreo en cuadrantes específicos del municipio, lo que permitió localizar el vehículo horas más tarde. El automóvil fue encontrado abandonado frente a un domicilio en la colonia Dos Ríos, también en Guadalupe.

La Fiscalía indicó que el vehículo quedó asegurado y puesto a disposición para las investigaciones correspondientes, a fin de identificar y detener al responsable del robo.