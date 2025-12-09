Localizan en Guadalupe adulto mayor reportado como desaparecido

Elementos de seguridad lograron identificar al hombre a travé de los sistemas de monitoreo del C4, debido a que presentaba signos de desorientación

Un adulto mayor que había sido reportado como desaparecido fue localizado por policías de Guadalupe luego de que las cámaras y sistemas de monitoreo del C4 detectaran en circulación el vehículo asociado al reporte emitido por su familia horas antes.

La alerta se activó cuando el sistema de videovigilancia identificó un automóvil Nissan Versa negro desplazándose sobre la avenida Alemania y la avenida Eloy Cavazos, en la colonia México 86. Dicho vehículo coincidía con el folio de búsqueda ingresado por una de las hijas de Enrique Eleodoro, de 75 años, quien informó que no había logrado contactar a su padre.

Tras recibir la notificación, oficiales se movilizaron al punto y lograron interceptar el vehículo. Al realizar contacto con el conductor confirmaron que se trataba del hombre reportado como extraviado, quien se encontraba desorientado pero estable.

Los uniformados lo trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se le realizó una valoración médica y el protocolo correspondiente para su resguardo. Minutos más tarde, sus familiares acudieron a la corporación para reencontrarse con él.

La autoridad destacó que la intervención oportuna del sistema de monitoreo permitió ubicar al adulto mayor en cuestión de horas, evitando un riesgo mayor para su integridad.