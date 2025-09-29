Localizan en Guadalupe a adolescente reportada como desaparecida

Autoridades de Guadalupe hallaron a una adolescente de 16 años reportada como desaparecida desde el 25 de septiembre y buscada por la Fiscalía Estatal

Elementos de la Dirección de Protección a la Mujer de Guadalupe localizaron a una adolescente de 16 años que contaba con un reporte de búsqueda activo por parte de la Fiscalía Estatal, tras haber sido reportada como desaparecida el pasado 25 de septiembre.

La acción se derivó luego de que la madre de la menor acudiera a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, informando que su hija había salido del domicilio familiar en la colonia Mitras Centro, tras una discusión, y desde entonces se mantenía incomunicada.

Durante la madrugada del sábado, la madre recibió llamadas de la joven, quien le pedía retirar la denuncia y aseguraba encontrarse bien en compañía de unos amigos. Sin embargo, poco después, otra mujer se comunicó con la madre para informarle sobre el paradero de la menor en la colonia Santa María, en Guadalupe.

Atendiendo el reporte, los elementos de seguridad acudieron al sitio señalado, donde una mujer tenía resguardada a la adolescente, a quien encontró sentada frente a su domicilio. Tras confirmar su identidad, la menor fue entregada a las autoridades.

La joven manifestó estar en buen estado de salud y fue trasladada junto con su madre a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para su valoración médica.

Posteriormente, ambas fueron canalizadas a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde se realizaron las diligencias correspondientes para continuar con el proceso.