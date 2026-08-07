Localizan en Escobedo camioneta del atropello mortal de Apodaca

Aunque la camioneta ya fue localizada y asegurada, el presunto responsable sigue sin ser detenido y continúa siendo buscado por las autoridades

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Como parte del avance en las investigaciones por el atropello que dejó sin vida a una mujer y lesionó de gravedad a su hijo en el municipio de Apodaca, autoridades localizaron la camioneta presuntamente utilizada en la agresión, mientras continúa la búsqueda del responsable, quien permanece prófugo.

La unidad, una Jeep Patriot color plata, fue ubicada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones sobre la calle Matamoros, en el cruce con Paseo de la Amistad, en la colonia Miravista, en el municipio de Escobedo.

El sitio fue acordonado por las autoridades, mientras agentes ministeriales, en coordinación con policías investigadores de Escobedo, realizaron las primeras diligencias y el procesamiento de la escena. Posteriormente, la camioneta fue asegurada como parte de la investigación.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del jueves en el acceso al fraccionamiento Paseo del Nogal, en Apodaca, luego de una discusión de pareja que derivó en una confrontación entre el hermano de la mujer y el conductor de la camioneta.

Minutos después, el presunto agresor habría acelerado de manera intencional y embestido a Nancy Liliana Pérez Rodríguez, de 45 años, y a su hijo Carlos Abraham Molina Pérez, de 18 años.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Nancy Liliana, mientras que Carlos Abraham permanece hospitalizado recibiendo atención médica.

Las autoridades continúan analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y demás indicios recabados durante la investigación.

Aunque la camioneta ya fue localizada y asegurada, el presunto responsable sigue sin ser detenido y continúa siendo buscado por las autoridades.